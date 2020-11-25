Kılıçdaroğlu ve Akşener'den "seçim" çağrısı

Akşener "muhalefet olarak biz seçim istiyoruz" derken, Kılıçdaroğlu "halkın hakemliğine" başvurulması gerektiğini söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara'da yaptıkları ortak açıklamada hükümeti eleştirerek seçim istedikleri mesajını verdiler. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider gazetecilerin seçime dair sorularını yanıtladı. "Biz seçim istiyoruz. Türkiye bu halde götüremez ki, muhalefet olarak biz seçim istiyoruz" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "Liyakat yok, şeffaflık yok. Adalet yok hukukun üstünlüğü yok. Demokrasi yok. Ekonomiye güven yok... Tüm bunlar bir araya geldiğinde elbette biz seçim istiyoruz. Vatandaşın rahat etmesi için, bu iktidar sistematiğinin değişmesi için seçim istiyoruz" şeklinde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da hükümetin "Türkiye'yi yönetemiyoruz" demesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin yönetimi için "halkın hakemliğine" başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Fakirin fukaranın üzerindeki maliyeti artıyor. Geçen her gün Türkiye’nin hem kendi içinde hem uluslararası alanda ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçektir" sözleri ile Türkiye'de yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini "Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Buradan kurtulması lazım. Türkiye’nin demokratikleşmesi lazım. Türkiye’de hukukun ve adaletin olması lazım. Hukukun üstünlüğü kavramının artık dokularımıza işlemesi lazım, bunun yolu da bellidir zaten" şeklinde sürdürdü. Hükümete işaret ederek "Diyecekler ki Türkiye'yi yönetemiyoruz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yönetmek için kimi halk seçmek istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır. Demokrasilerde kural budur, halktan korkmamak lazım, ürkmemek lazım halktan. Halkın hakemliğine başvurmak kadar değerli bir şey yoktur. Eğer memnunsa zaten tekrar sizi iktidara getirir. Öyle bakmak lazım. Halk bütün sorunların çözümünde temel adrestir. Demokrasilerde kural budur" şeklinde konuştu.