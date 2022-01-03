Kılıçdaroğlu ve Akşener'den seçim mesajı

İki ider, CHP'nin daha önce miting yapmasına izin verilmeyen meydanda konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirdiği metro temel atma töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçen ay Mersin Valiliği izin vermediği için miting yapamadığı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, "Bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki meydan dolabiliyor, demek ki halk değişim, seçim, dönüşüm, adalet istiyor. Adalet, hak, hukuk istiyor dedi.

Olası bir seçimde ilk kez sandığa gidecek olan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek, büyük bir heyecan ile sandığa gideceksiniz ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz" ifadesini kullandı.

Gençlerden "umutsuzluğa kapılmamalarını" isteyen CHP lideri, "Dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum, sandığa gideceksiniz, demokrasinin tarihini yazacaksınız" diye ekledi.

"Suriyelileri iki yıl içinde göndereceğiz"

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın, en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Bize güveneceksiniz. Bakın, söz veriyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Asla ırkçılık yapmıyorum, herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde huzur içinde, birlikte yaşasınlar. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Hiçbir sorun yok. Kapılarımız açık. Gezebilirler" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı, sözlerini "Onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa Kemal’in söylediği, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış'ın üzerine inşa edeceğiz. Suriye ile de barışacağız, Mısır ile de. Bütün komşularımız ile barışacağız. Sadece iç politikada değil dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek" şeklinde sürdürdü.

Akşener'den seçim çağrısı

Açılış töreninde konuşan İYİ Parti lideri Akşener ise derhal seçime gidilmesi için çağrıda bulundu.

"Bu harami düzeni, helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle attaya göndermek için derhal seçim, hemen seçim diyorum" ifadesini kullanan Akşener, Mersinlinlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'a "Derhal seçimi getir ve sandığa teslim ol" çağrısı yaptığını söyledi.

İYİ Parti lideri, "Mersinli burada ve bir mesaj veriyor: Milletle ters düşe düşe, milletle bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır" diye konuştu.

DW/CÖ,HS

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