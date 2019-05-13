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Kılıçdaroğlu ve Akşener’den YSK’ya Tepki

13.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’un 39 ilçesinde seçimlerin tekrarlanması isteğini reddetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener karara tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den YSK’ya Tepki

Yüksek Seçim Kurulu’nun CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’un 39 ilçesinde seçimlerin tekrarlanması isteğini reddetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener karara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Farklı bir karar beklemiyorduk. Kendisini reddeden bir kuruldan farklı bir karar beklemiyorduk” ifadelesini kullandı.

CHP lideri, “YSK'da 7'li bir çete var ve bunlar talimatla hareket ediyorlar. Aynı talimatla karar vermişlerdir. YSK’dan farklı bir karar kendisinden beklemiyorduk. YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Düşünün sandık aynı sandık, heyet aynı heyet, seçmenler aynı seçmenler. Geliyorlar oy kullanıyorlar. Oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK diyor ki ‘kabul ediyorum bu oyları ama birisini doğru bulmuyorum’ diyor. ‘Büyükşehir Belediyesi oylarını doğru bulmuyorum burada yanlışlık yapıldı’ diyor. Okuma yazma bilmeyen bir kişiye bile sorsanız burada sakatlık var der. Ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmemeli. İstanbul’da seçimi alacağız. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Bu kadar haksızlık yapılamaz” diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “İstanbul’da bir seçim yenilenmesi var. Bizim İstanbul’da adayımız yoktu ve olmayacak. Sayın İmamoğlu’nu elimizdeki tüm imkanları kullanarak destekleyeceğiz” dedi.

İki lider bu açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i ziyareti sırasında yaptı.

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