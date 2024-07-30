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Kılıçdaroğlu ve çevresi düğmeye bastı: Mottoları da belli takvimleri de! Toplantılarda konuşulanlar kulisleri hareketlendirdi

30.07.2024 12:56
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TBMM'de yeni bir merkez sağ parti için düğmeye basılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da siyasete geri döneceği iddiası ses getirdi. Zaman zaman yeni parti kuracağı da konuşulan Kılıçdaroğlu, eylül ayı için hazırlıklarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun çevresince düzenlen toplantılarda iddiaya göre motto bile belli!

Kılıçdaroğlu ve çevresi düğmeye bastı: Mottoları da belli takvimleri de! Toplantılarda konuşulanlar kulisleri hareketlendirdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından genel başkanlık koltuğunu da kaybetse de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı gündemden hiç düşmedi. Ankara kulislerini hareketlendiren son iddia göz önüne alındığında uzun süre de düşmeyecek gibi görünüyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER TOPLANIYOR

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlerden sonra Ankara'da ofis açması, siyaset sahnesinden elini eteğini çekmeyeceği şeklinde yorumları yol açmıştı. Medyaradar yazarı Atilla Akar, Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde düzenlenen toplantılara ilişkin detayları aktardı.

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Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etmişti.

TÜZÜK KURULTAYINA HAZIRLIK

Buna göre; bu toplantılar eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun inisiyatifinde düzenleniyor. Bu çevrenin olaya yakıştırdığı tabirle “Özgür İrade, Güçlü Örgüt, Demokratik Tüzük Çalıştayı” yapılıyor.

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Kılıçdaroğlu ve Kerimoğlu (sağda)

MOTTOLARI DA BELLİ

Kılıçdaroğlu’nun “Cesurlar bir adım öne çıksın” sözünden esinle kendi sloganlaştırdıkları “Öne çıkıyoruz” u motto olarak kullanıyorlar. Akar, bundan hareketle " Demek ki tüzük kurultayı artık baz alınacak" dedi.

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Halef - selef CHP genel başkanları

GÖZLER EYLÜL AYINDA

CHP'nin 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüzük kurultayı, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 4-8 Eylül 2024 tarihlerine ertelenmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultay
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