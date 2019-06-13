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KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU İSTANBUL'UN İLK BELEDİYE BAŞKANININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tarafından atanan ilk İstanbul Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi'nin mezarını ziyaret etti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet tarafından atanan ilk İstanbul Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi'nin mezarını ziyaret etti. Unkapanı'ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) girişindeki kabirde dua eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, esnafı da ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a belediye başkanlığı yapan Hızır Bey'in makamındayız. Allah rahmet eylesin. İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayıyken de ziyaret etmiştim. Şimdi Sayın İmamoğlu ile ziyaret ettik. 1945'te belediye encümeninin aldığı bir karar var. Hızır Bey'in mezarının büyükşehir belediyesinin bahçesine taşınmasıyla ilgili olarak. 1945, 2019 alınan bu kararın gereği yapılmadı. İnşallah seçilmiş belediye başkanımız ikinci kez seçilecek ve 1945'te alınan bu kararın gereğini yerine getirecektir." diye konuştu.

İmamoğlu ise İstanbul'un ve geçmişin tarihine sahip çıkmanın bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Öyle bir karar varken ki olmasa da düşünülmesi gereken önemli bir kişilikten bahsediyoruz. Tarihi ve önemli bir kişilikten bahsediyoruz. Mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Biz aynı zamanda İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'ten, fetihten bugüne kadarki tüm değerlerini gözeterek, tarihi değer veren bir süreci İstanbul'a yaşatmak istiyoruz. Fatih Sultan Mehmet ve fetih çok anılır ama İstanbul'da anıldığı çok da bir an yoktur. Anıtlaştığı bir ortam yoktur. Fatih Sultan Mehmet'i de biz İstanbul'da gerçekten nasıl bir insan olduğunu, nitelikli
ve entelektüel... Sadece bir toprağı fetheden değil, gönülleri fethettiğini izah edecek bir anıtı da İstanbul'a kazandırmayı istiyoruz."
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sonrasında İMÇ yönetimini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
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- Kılıçdaroğlu gelişi
- İmamoğlu gelişi
- Dua edilmesi
- Soru Cevap
- Genel ve Detaylar

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