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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 19:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP heyeti, belediye binasında Başkan Mesut Üner tarafından karşılandı. Ekrem İmamoğlu, Üner'e başarı dileğinde bulunarak, "Seçim bitti, artık hizmet zamanı." dedi. AK Partili Belediye Başkanı Üner de nezaket ziyaretinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

CHP heyeti, belediye binasında Başkan Mesut Üner tarafından karşılandı. Ekrem İmamoğlu, Üner'e başarı dileğinde bulunarak, "Seçim bitti, artık hizmet zamanı." dedi. AK Partili Belediye Başkanı Üner de nezaket ziyaretinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra Kestanelik, Örencik, Ormanlı, Karacaköy, Kahramandere ve Aydınlı mahallerini ziyaret etti.
Ziyaretlerde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Seçimden önce söz verdikleri gibi ziyarete geldiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sözümüzü tuttuk. Siz belediye başkanı seçtiniz. Göreceksiniz bundan sonra size en güzel hizmetleri sunacağız. Her şey daha da güzel olacak. Sandığa giden herkese, demokrasiye sahip çıktığı ve Ekrem İmamoğlu'nu ikinci kez belediye başkanı seçtikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çatalca'nın İstanbul'un en güzel bölgelerinden birisi olduğunu belirterek, bu güzellikleri korumaları gerektiğini ifade etti.
Mahalle muhtarlarının taleplerini aldıklarını ve birlikte çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Sizden uzak, sizden habersiz işler çeviren, kararlar alan bir yönetim olmayacağız. Sizin enerjiniz bizim enerjimizi artırıyor. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde bu bölgeden, İstanbul'un genelinden ve çocuklarınızın geleceğinden emin olacaksınız. Bunu size ispat edeceğiz." şeklinde konuştu.
Ziyaretlere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bazı milletvekilleri ve belediye yöneticileri de eşlik etti.
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Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çatalca

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