Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Eyüpsultan'da ortak miting

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer ve Eyüpsultan'da miting yaptı. Eyüpsultan mitinginde İmamoğlu'na eşlik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ayın 23 'ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul'u değil, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı temelinden sarsacak. Çünkü biz demokrasi istiyoruz" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Sarıyer Meydanı'nda miting yaptı. İmamoğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti. Meydanda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Millet adına sorumluluk üstlendik. Seçimi kazanmak sadece bir başlangıç. Esas olan hizmet üretmek. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Hepimizin büyük sorumlulukları var bütün belediye başkanları olarak çok güzel işler başaracağız. Göreceksiniz yerel yönetimde yeni nesil anlayışla kızlarımıza, oğullarımıza, gençlerimize pırıl pırıl bir gelecek hazırlayacağız. Bu toplumda bağıranlara çağıranlara son artık, millete haddini bildirenlere son artık. Milleti kucaklamaya, barıştırmaya, kucaklaştırmaya geliyoruz. Biz milli iradenin en güzel neticesini elde edeceğiz ve bu süreci başlatacağız. Sizden istediğim herkese gülen yüzle selamımı iletin" dedi.