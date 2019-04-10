Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede hayatını kaybeden partililerin ailelerini ziyaret eden Karamollaoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda yaşadığı sorunları da değerlendirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, düşüncelerini dinlediği için Karamollaoğlu'na teşekkür etti. Karamollaoğlu da seçim günü meydana gelen olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin henüz seçim atmosferinden kurtulamadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Sayımlar tekrar tekrar yapılıyor. Ümit ediyoruz ki YSK neticede son kararı verecek, noktayı koyacak. Bu kararlar da kanunlar, teamüller neticesinde gerçekleşecek. Bizim şu anda adalete güvenden başka yapacağımız bir şey yok. Ümit ederiz ki vatandaşın da gönlüne uyacak, onların da kabullerini kazanacak bir karar verirler." diye konuştu. Bu konuların suhulet içinde ele alınması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde aldıkları sonuçlardan dolayı da tebrik etti.

"ASLOLAN MİLLİ İRADEDİR" Açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Türkiye'de bazı yerlerde seçilen belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesi söz konusu. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Aslolan milli iradedir. Aday olmak istediğiniz zaman zaten ilgili yerlere başvuruyorsunuz. YSK adaylar listelerini onaylıyor ve yasallık kazanıyor bunlar. Dolayısıyla siz seçme ve seçilme hakkınızı kullanıyorsunuz. Milli irade tecelli eder, seçilirseniz size mazbatanın verilmesi lazım ama özel bir kasıt, kararla belli kişileri 'ben devre dışı tutacağım, bunlara mazbata vermeyeceğim' derseniz, bu demokrasiyle bağdaşmaz. Bu, Türkiye'nin imajını da zedelemiş olur." karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, milli iradeye saygı duyuluyorsa, kazanan kişilere mazbatasının verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "2014'teki seçimde Iğdır'da verilen karar vardı. Büyükçekmece'de de bazı yaşananlar var. Bunun üzerinden İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik talebin iletileceği ifade ediliyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: