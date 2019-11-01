Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in kızı Beyza Şener ve Mehmet Sönmez çiftinin düğün törenine katılarak, nikah şahitliği yaptı.

Akman Rönesans Nikah ve Balo Salonu'nda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç yaptı.

Nikah törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Nikaha eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katılan Kemal Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Beyza Şener'e verirken, "Benim için güzel bir gece. Sizin mutluluğunuzu paylaşmak benim için de son derece güzel. Ömür boyu mutlu olun, huzurlu bir hayat sürdürün. Bundan sonra sorumluluğunuz daha fazla." ifadelerini kullandı.

Nikah sonrası çifte mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu, gelin ve damatla fotoğraf çektirdi.

