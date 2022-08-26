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Kılıçdaroğlu ve Uysal, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında Kocatepe’ye yürüdü

26.08.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında Afyonkarahisar'daki etkinliklere katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Şuhut Atatürk Evi ziyaretinin ardından, Çakırözü Köyü’den Kocatepe’ye yürüdü.

Kılıçdaroğlu ve Uysal, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında Kocatepe’ye yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, beraberlerindeki parti yöneticileri, milletvekilleri ve partililer Büyük Taarruz’un 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu ve Uysal, ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karargah olarak kullandığı Şuhut’taki Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette CHP ve DP genel başkanları anı defterine duygularını yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anı defterine şunları yazdı:

“Büyük Taarruz’un karargahında Türkiye’nin bağımsızlığını ve kurtuluşunda savaşanların karargahında olmak gelecek için umutlarımızı artırıyor. Tüm şehitlere, gazilere Allah’tan rahmet diliyor, onları saygıyla anıyorum.”

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şöyle yazdı:

“Büyük Atatürk, 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Anadolu’ya taşıdığınız cesaret ve iradenin zirveye ulaştığı Kocatepe’ye aynı heyecanı yaşamak için yürüyoruz. Emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeni bir yüzyıla ışık tuttuğunuz değerlerle taşıyacağız. Başta manevi huzurlarında hissettiğimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruz’un 100’üncü yılında tüm mücadele arkadaşlarınızı saygı ve rahmetle Şuhut Atatürk Evi’nde anıyoruz.”

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Yoğun kalabalığın bulunduğu Atatürk Evi ziyaretinin ardından ise parti genel başkanları Kılıçdaroğlu ve Uysal ile beraberindeki heyet ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Çakırözü Köyü’nden Kocatepe’ye yürüdü.(DHA)

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