HABER

Kılıçdaroğlu: “Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve tamamını hayata geçireceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 20:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu parti merkezinde kabul etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu parti merkezinde kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. Kendilerini karşılayan kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, “Ayrımcılıktan değil beraber olmaktan yanayız. Ankara’yı da, İstanbul’u da, Antalya’yı da, Mersin’i de böyle yöneteceğiz. İnsan sevgisiyle yöneteceğiz. Bütün kentte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her evde huzur olacak, bereket olacak. O kentin sokaklarında insanlar huzur içinde gezecekler. O kentte çalışan belediyede çalışan bütün asgari ücretliler ayın 1’inden itibaren 2 bin 200 TL aylık alacaklar. Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve bunların tamamını hayata geçireceğiz. Ekrem Başkan seçime girmesine önce geldi Anıtkabir’i ziyaret etti. Şimdi seçimi kazandı yine Anıtkabir’e gitti” şeklinde konuştu.
Bütün görevlilerin sandık başında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar bütün sandıkların başında milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımız günün 24 saati çalışıyorlar. Başkanlarımızın kazanması için elbette eklerinden gelen bütün çabaları gösterdiler” dedi.

“Bu sandık Türkiye’nin hayrına bir sandıktır”
CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı kutlamaya geldiğini kaydederek, “Bütün Türkiye gülsün. Bu sandık Türkiye’nin hayrına bir sandıktır. Bu sandığın gerçekten kaybedeni yoktur. Bu buluşma seçimdir. Aynı zamanda barışma seçimidir, dayanışma seçimidir. Verdikleri oydan dolayı birbirlerini selam vermeyen insanların birbirlerini selam verme seçimidir. Yerel yönetime Türkiye çok büyük örneklerle imza atacağız” açıklamasında bulundu.
Genel merkezde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkı selamladı.

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret (4)CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e ziyaret (4)
Ahmet Türk: Mardin'de halk iradesini ortaya koyduAhmet Türk: Mardin'de halk iradesini ortaya koydu

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.