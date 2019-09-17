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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 21:01 | Son Güncelleme

SERİNHİSAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında, Merkezefendi ilçesinin ardından Serinhisar'a geçti. Serinhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve ilçe sakinleri karşıladı.

SERİNHİSAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında, Merkezefendi ilçesinin ardından Serinhisar'a geçti. Serinhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve ilçe sakinleri karşıladı. Belediyede Kılıçdaroğlu'na, yerel seçim sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Başkan Gemi, ilçelerinin leblebi ve bıçak üretimi konusunda ön planda olduğunu, Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ise kendisine ikram edilen leblebilerden tattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Serinhisar Kadın Kolları Başkanı Ayşe Borucu tarafından yapılan pala ve ilçede üretilen leblebilerden hediye edildi.

'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRALIM'

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Serinhisar İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin kritik süreçte olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye iyi yönetilmiyor. İşçi memnun değil; çiftçi, esnaf, sanayici memnun değil. Her hanede huzursuzluk var. Türkiye içeride ve dışarıda savruluyor. İç ve dış politika ile ekonomide ciddi sorunlarımız var. Bütün bu sorunları karşılayamayan bir siyasal iktidar var. İktidar zorunlu olarak erken seçime gidebilir. 'Ben yönetemiyorum artık, erken seçime gidiyorum' diyebilir. Yerel seçimlerde önemli bir başarı sağladık. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek için gerekli çalışmayı yaptık. Her kesimden ve her partiden belediye başkanlarımız oy aldılar. Şimdi biz yeni bir hareketi, Kuva-yi Milliye ruhuyla her görüşten insanın destek vereceği yeni anlayışı seslendirmek istiyoruz. Her partiden insanlarımız gelsinler, CHP'ye oy versinler. Biz Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıralım."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle ilçe başkanlığının yeni binasının açılış kurdelesini kesti.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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