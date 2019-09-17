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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 20:38 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU: DÜZGÜN, ADALETLİ SİYASET ANLAYIŞINI BAŞLATIYORUZ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serinhisar’ın ardından Honaz ilçesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)

KILIÇDAROĞLU: DÜZGÜN, ADALETLİ SİYASET ANLAYIŞINI BAŞLATIYORUZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serinhisar’ın ardından Honaz ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, partisinin adayı Yüksel Kepenek’i belediye başkanı seçtikleri için vatandaşlara teşekkür etti. Yeni, düzgün ve ahlaklı bir siyaset anlayışını başlattıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kimsenin yaşam tarzını sorgulamıyoruz ve saygılıyız. Peki siyaseti ne için yapıyoruz. Siyaseti herkesin karnı doysun diye yapıyoruz. Her evde tencere kaynasın, işsizlik olmasın, huzur ve bereket olsun diye siyaset yapıyoruz. Eğer biz siyaseti bu noktaya çekmezsek kavga ve dövüş arasında kimin doğruyu, kimin yanlış söylediğini vatandaş anlayamaz. Biz doğru, düzgün, namuslu ve adaletli bir siyasete çekmek istiyoruz” dedi.
DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, programına 8 Ağustos’ta 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi ile devam etti. Bozkurt Belediye Başkanı CHP’li Birsen Çelik'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, depremde can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Depremler her yerde oluyor. 21'inci yüzyılda depremden insanların ölmemesi lazım. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım. İnsan hayatı sıradan bir hayat değildir. Bizim insanı korumamız lazım. Bir deprem yaşandı ve birçok yerde sorun var doğrudur. Ama hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını çözeceğiz. Bozkurt'a yakışacak bir belediye binanız olacak göreceksiniz. Kısa süre içinde olacak. Evleri yıkılan vatandaşlar var. Bunların içinde yoksullar var. Bize oy verip vermemen önemli değil. Sen insansın ve evini yapamıyorsun. Bizim görevimiz sana ev yapmak. Evi yapacağız. Aydın, İzmir ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız el ele verdiler sizin sorunlarınızı çözeceğiz” diye konuştu.
EVİ ZARAR GÖREN YAŞLI KADINA ZİYARET
Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte depremde evi zarar gören 70 yaşındaki Mevlüde Doğan'ı, 6 yaşındaki torunu Emir Doğan’la birlikte kaldıkları çadırda ziyaret edip sorunlarını dinledi. Yaşlı kadına sorunlarının çözümü için destek sözü veren Kılıçdaroğlu ardından Tutluca Mahallesi'ne geçti. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, evleri zarar gören 2 aylık depremzede Güneş Hazır’ı kucağına alarak ilgilendi, daha sonra burada yaşayan vatandaşlarla sokakta oturup sohbet etti. Kılıçdaroğlu Denizli programının sona ermesinin ardından karayoluyla Ankara’ya hareket etti.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)

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