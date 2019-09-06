Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (2)

NAZİLLİ'NİN İYİ PARTİ'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçiminde partisinin ve 'millet ittifakı'nın adaylarının kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da, Çine'den sonra Nazilli'ye geçti. Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, yöresel yiyecekler ikram edildi. Kılıçdaroğlu da ikram edilen yoğurttan tattı. Ziyaretten sonra belediye önünde toplananlara seslenen Kılıçdaroğlu, Nazillilere seçimdeki başarı dolayısıyla teşekkür ederek, konuşmasına başladı.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir hayli zorluğumuz var. Bunları aşmamız lazım. Neyle aşacağız? Aklımızı kullanarak, bir araya gelerek, aşacağız. Bir araya gelip, demokrasiyi savunursak Türkiye, bütün bu zorlukları aşar. Niye aşmasın? Biz beraber, birlikte olacağız. Kavga etmeyeceğiz, gerilimden toplumu uzak tutacağız. Gerilim, kavga olmasın. İstediğim bu benim. Niçin gerilim var? Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden" dedi.