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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

'KAFTANCIOĞLU' AÇIKLAMASI: HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK OLMAMALI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçiminde partisinin de bulunduğu 'millet ittifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Çine, Nazilli, Yenipazar ve Sultanhisar belediyelerini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (3)

'KAFTANCIOĞLU' AÇIKLAMASI: HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUK OLMAMALI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçiminde partisinin de bulunduğu 'millet ittifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere geldiği Aydın'da Çine, Nazilli, Yenipazar ve Sultanhisar belediyelerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretleri sonrası partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasıyla ilgili açıklama yaptı. Kaftancıoğlu ile telefonda görüştüğünü akataran CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Canan hanım ile görüştüm. Davayı yakından izliyordum. Her ortamda dile getirdim, söyledim. Adaletin ne kadar değerli olduğunu söyledim. Toplumun bir vicdanı olduğunu söyledim. Şimdi Canan hanıma ceza verdiler. Niye verdiler? Bilmem kaç yıl önceki attığı tweet'lerden dolayı. Beraat etmesi gereken bir davada eğer ceza alıyorsa bir kişi, bunun Canan hanımla ilgili olup olmaması hiç önemli değil. Beraat etmesi gerekirken ceza alıyorsa bir mahkeme, adalet dağıtamaz. Türkiye'de adaletin olmadığını hemen her ortamda söyledim. Adalet yok bu ülkede. Hakim karar verirken vicdanına göre karar vermiyor bu ülkede. Kenara bakıyor. 'Acaba ne tür ceza verelim' diye, 'Bir başarıyı nasıl cezalandırırız' diye bunun arayışı içindeler. Şunu söyleyeyim; hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun ben adalet arayışını mutlaka sağlayacağım. Bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk olmamalı; bu toprakların ruhuna aykırı. Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre'nin ruhuna aykırıdır."
'ADALETSİZLİK, TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ZEDELER'
Düşünce özgürlüğünün zenginlik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünme olmadığı zaman o ülke, zenginliğini kaybeder. Farklılıkları göreceğiz, zenginlik olduğunu göreceğiz. Her bölgenin ayrı oyun havaları var; türkülerimiz bizim zenginliğimiz. Düşünceler de bizim zenginliğimizdir. 'Neden farklı düşünüyorsun' diye ceza veriyorsun, 'İstanbul seçimlerinde başarılı oldu' diye. Kimden intikam alıyorsun? Canan Kaftancıoğlu'dan. Hangi gerekçeyle? Mahkemeye çıkıyor, söylenmesi gereken şeyi söylüyor. Sözlerini Nazım Hikmet'in dizeleriyle bitirdi. O da haksızlığa uğramış bir dünya şairimizdi. Adaletsizliğe tahammül eden bir ülke olmadığımızı göstermek lazım. Adaletsizlik, sadece Türkiye'nin itibarını zedeler. Adalet dağıtmıyorsanız, toplum vicdanını rahatsız ediyorsanız aynı dünyada onu taşıyan vicdanı olan herkesi rahatsız eder. Biz buna üzülüyoruz. Benim üzüntüm, adaletin bu ülkede yok olmasıdır; başka bir şey değil" diye konuştu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasından sonra İzmir'e hareket etti.

Taylan YILDIRIM/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (3)Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (3)Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (3)Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz (3)

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