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Kılıçdaroğlu, “Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istediklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı yaşadığı bölge hiçbir ayrım yapmadan her insanın mutlu olacağı huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen 11.

Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istediklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı yaşadığı bölge hiçbir ayrım yapmadan her insanın mutlu olacağı huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde düzenlenen 11. Bal ve Kültür Festivali’ne katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bütün belediye başkanlarımızdan dedim ki para harcıyorsunuz harcadığınız her kuruş vatandaştan size intikal eden vergidir. Vatandaş vergi öder o verginin bir kısmı da Çayıralan Belediyesinde gelir. Çayıralan Belediyesi para harcarken vatandaşın parasını harcıyor. Dolayısıyla kul hakkı yemek gibi bir günah işleyemeyecekseniz harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Aslında yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği inancı, yaşam tarzı, yaşadığı bölge hiçbir ayrım yapmadan her insanın mutlu olacağı huzurlu olacağı ve siyasetinde akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz” dedi.
Siyasetçinin hesap vermek zorunda olduğunu da dile getiren Kılıçdaroğlu, “Siyasetçi cebini dolduramaz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet aynı zamanda hakka hizmettir. Biz bunu yapmak kararlılığındayız. Belediye başkanlarıma o nedenle söyledim. Ayrım yapmayacaksınız harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Böylece vatandaş güven içinde oy vermedim ama helal olsun şu hizmeti yaptı diyecek. Ayrım yapmayacaksınız derken bir istisna söyledim belediye başkanlarıma. Eğer bir mahalle fakirse bir aile varsa oraya istisna yapacaksınız. Onlara daha fazla hizmet götüreceksiniz. Çayıralan’da bir çocuk yatağa aç giriyorsa o ailenin derdi olmaktan çıkıp belediye başkanının derdi olacak diyorum” şeklinde konuştu.
Gerginlik siyasetinden yana değilim diyen Kılıçdaroğlu, “Gerginlikten hoşlanmıyorum, kavgadan hoşlanmıyorum, bu güzel ülkede, birlikte yaşamak varken niye kava ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz biz herkesi kucaklamaya hazırız, belediye başkanı da herkesi kucaklayacak" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından en güzel bal yarışması yapıldı ve yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğazlıyan İlçesine bağlı Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’nı ziyaret etti.

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