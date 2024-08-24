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Kılıçdaroğlu, yeni kurulacak Değer Partisi'nin lideri ile buluştu! "Ülke için birlikte çalışmalıyız"

24.08.2024 23:11
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, bu defa da yeni kurulacak olan Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile bir araya geldi. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Par'a, "Ülke için birlikte çalışmalıyız." dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, yeni kurulacak Değer Partisi'nin lideri ile buluştu! "Ülke için birlikte çalışmalıyız"

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da yeni kurulacak olan Değer Partisi Lideri Selahattin Par ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDELİM"

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Par'a, "Ülke için birlikte çalışmalıyız. Ülkede devlet organları yetkinliğini kaybetti" dediği öğrenildi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu Par'a, "İleride yollarımız örtüşür, görüşmelere devam edelim" dediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Kılıçdaroğlu, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin eski Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlunun nikah töreninde bir araya gelmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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