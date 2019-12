Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nde konuştu:

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 90'ının CHP’li belediyelerin olduğu yerlere geldiğini belirterek, "Siyasal iktidarın yerel yönetimlere her türlü desteği vermesi gerekirken, 'Acaba biz bu desteği nasıl keseriz?' onun arayışı içindeler. Biz asla şikayet etmeyeceğiz. Her türlü engeli aşıp bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şikayet eden değil, sorunu çözen belediye başkanlarımız var." dedi.

58. Hükümet Acil Eylem planına işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Acil Eylem Planı'nın yerel yönetimler reformuyla ilgili bir bölümü var, 'Yerel yönetimlerin mali yapısı güçlendirilecektir.' Süre ne kadar? 'En erken 6 ay, en geç 12 ay içinde yerel yönetimlerin mali yapısı güçlendirilecektir.' 2003. Şimdi 2019. Yani aradan 17-18 yıl geçti. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan bir taahhüttür bu. Üstelik acil eylem planı, normal bir eylem planı değil, 5 yıllık kalkınma planı değil, 15 yıllık kalkınma planı değil, acil eylem planı. 'Yerel yönetimler mali açıdan güçlendirilecek.' Yapıldı mı? Hayır, hiç yapılmadı. Gelen turistlerin yüzde 90'ı CHP’li belediyelerin olduğu yerlere geliyorlar. Gayet güzel. Siyasal iktidarın yerel yönetimlere her türlü desteği vermesi gerekirken, 'Acaba biz bu desteği nasıl keseriz?' onun arayışı içindeler. Ama biz asla şikayet etmeyeceğiz, asla. Ne yapacağız? Her türlü engeli aşıp bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim görevimizdir, her türlü engeli aşmak. Çünkü şikayet eden değil, sorunu çözen belediye başkanlarımız var. Varsa bir sorun, sorun aşılacaktır. Aşmak zorundayız. Biz kendi beldemize, ilçemize, ilimize, büyük kentimize, ana kentimize gelen bütün turistleri Türkiye'den memnun olacak şekilde ayrılmaları için her türlü çabayı göstereceğiz."