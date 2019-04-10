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Kılıçdaroğlu: YSK, kararıyla Türkiye'yi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki seçim itirazı sürecine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 7 maddeyle çağrıda bulundu.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki seçim itirazı sürecine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 7 maddeyle çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "YSK, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener, basın mensuplarına ortak açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çok yoğun ve ağır gündeminin bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, iç politikada, dış politikada, ekonomide, eğitimde bütün sorunların durduğunu, Türkiye'nin İstanbul seçimlerine kilitlendiğini kaydederek, şöyle konuştu:
"Çok acı bir olay. Seçim yapıldı, insanlar oylarını kullandı, itirazlar yapıldı, itirazların gereği yapıldı. Şimdi geriye dönüp, 'Biz bu seçimi nasıl iptal ettirebiliriz?' bunun arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz, demokrasi kültürünü katlediyoruz. Bir kişinin talebine göre devleti şekillendirmeye, seçimi sonuçlandırmaya ve sonuçlandırırken de onun beklentilerine uygun kararlar çıkarmaya çalışıyoruz. Vahim bir tablo, bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo."
'YSK, BENZER OLAYLARDAKİ KARARLARINA UYMAK ZORUNDA'
Kılıçdaroğlu, 7 maddeyle YSK'ya çağrıda bulunarak, şunları söyledi:
"YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak, ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine, 'Dur' demek zorundadır. YSK, 'Hukukun üstünlüğü mü, yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?' buna açık ve net cevap vermek zorundadır. 'YSK'da hakimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?' bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. Özetle iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu, YSK'nın tarihsel sorumluluğudur."
CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"YSK, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız; beraberlikten, huzurdan, birlikte yaşamaktan, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden yanayız. Üstünlerin hukukundan yana değiliz. YSK'nın şu aşamada alacağı karar, Türkiye'de demokrasinin önünü açacaktır ve tarihsel bir sorumluluğu vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir."

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