Kılıçdaroğlu: YSK, kararıyla Türkiye'yi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek (3)

SAADET PARTİSİ'NE ZİYARET CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Malatya’nın Pötürge ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ve Tuncay Özkan eşlik etti. CHP heyetini, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Şerafettin Kılıç ve Hasan Bitmez karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüştü. Görüşmeye Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da katıldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, seçim günü hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti. Görüşmede Türkiye'nin sorunlarını değerlendirdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanın düşüncelerini aldım. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yürekten teşekkür ediyorum" dedi. 'SEÇİLİRSENİZ SİZE MAZBATANIN VERİLMESİ LAZIM'

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, "Asıl olan milli iradedir. Aday olmak istediğiniz zaman zaten ilgili yerlere başvuruyorsunuz. YSK, adayların listelerini onaylıyor ve yasallık kazanıyor bunlar. Dolayısıyla siz seçme ve seçilme hakkını kullanıyorsunuz. Seçilirseniz size mazbatanın verilmesi lazım. Ama özel bir kasıt, özel bir karar ile 'ben belli kişileri devre dışı tutacağım, bunlara mazbata vermeyeceğim' derseniz bu demokrasi ile bağdaşmaz. Ve bu Türkiye'nin imajını da zedelemiş olur. Dolayısıyla milli iradeye saygı duyuyorsak, milli irade sadece benim için, bir başkası için değil, hepimiz için geçerli olan bir kavramdır. Kişi seçime girmiştir, kazanmıştır. Milli irade tecelli etmiştir, mazbatasını alacaktır. Başvurusunu yapacaktır ve doğal olarak kendisine mazbatanın verilmesi ve görevine başlaması gerekiyor." 'TOPLUMDA CİDDİ DERİN YARALARA YOL AÇAR' Kılıçdaroğlu, İstanbul seçim sürecine ilişkin Büyükçekmece'de kendilerinin de itirazının bulunduğunu kaydetti. AK Parti'nin de aynı ilçede itirazda bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: