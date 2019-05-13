Kılıçdaroğlu: YSK, kendisini reddeden bir kurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul'da tüm seçimlerin iptal edilmesine ilişkin başvuruyu reddetmesiyle ilgili, "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK ilk önce kendisini reddeden bir kurum. Kendisini reddeden bir kurumdan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değil" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı. 'ENDİŞELERİMİZİ KARŞILIKLI PAYLAŞTIK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide ciddi sorunların olduğunu, iç politika ve dış politikada da ciddi sorunların olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bu sorunları karşılıklı görüşmek, fikir alışverişi yapmak bir siyaset geleneği olarak sürdürülmesi gereken bir olaydır. Sadece Türkiye'ye özgü değil bütün dünyada da önemli olaylar olduğunda bir ülke çok zor durumla karşı karşıya geldiğinde siyaset insanlarının bir araya gelip çıkış yolu aramaları kadar doğal bir şey yoktur. Bu bağlamda sayın genel başkanı ziyaret ettim arkadaşlarımla beraber. Daha sonra kısa bir süre baş başa görüşme imkanımız oldu. Türkiye'nin sorunlarını, dış sorunlarını, ekonomiyi ve son günlerde yaşadığımız gazeteci ve siyaset insanlarına yönelik şiddeti ve bu şiddetin artıp artmayacağı konusundaki endişelerimizi karşılıklı paylaştık. Özellikle son olarak ölümle karşı karşıya kalan, sopalarla saldırılan gazeteci arkadaşımız Demirağ da gündeme geldi. Ona da acil şifalar diliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER El ele geldiler Soma’da 301 madenci dualarla anıldı Yaşlı kadının hayatını kurtaran kahraman gemi kaptanı o anları anlattı

'O HIRSIZI MERAK EDİYORUM'

Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde iktidar kanadından dile getirilen oyların çalındığı iddiasını değerlendirerek, "280 bin kişiyi kim görevlendirdi? Erdoğan. Nerede görevlendirdi? İstanbul'da. Ve Erdoğan bir konuşma yaptı, dedi ki 'elimizde görüntüler var'. Konuşmanın yapıldığı tarihten bu yana görüntüleri görmedik. Şimdi o hırsızı ben merak ediyorum. Eminim bütün medya da merak ediyor. O görüntüleri versin bakalım kim hırsızlık yapmış görelim. Ama ortada bir hırsızlık var doğru. Milli irade hırsızlığı yapılmıştır, kapalı kapılar ardında, YSK'da yapılmıştır. Milli iradeye darbe söz konusudur ve İstanbulluların iradeleri çalınmıştır orada" dedi. 'FARKLI BİR KARAR BEKLEMİYORDUK'

YSK’nın İstanbul seçimlerine yönelik CHP ve İYİ Parti’nin talebini reddetmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK ilk önce kendisini reddeden bir kurum. Kendisini reddeden bir kurumdan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değil. Sandık aynı sandık, heyet aynı heyet, seçmenler aynı seçmenler, geliyorlar oy kullanıyorlar. Kullandıkları oyu aynı zarfa koyuyorlar. 4 pusulayı aynı zarfa koyuyorlar. YSK diyor ki 'kabul ediyorum bu zarflardan çıkan oyları; ama birisini doğru bulmuyorum'. Hangi oyu doğru bulmuyorsun? 'Büyükşehir belediye başkanlığı dolayısıyla kullanılan oyları doğru kabul etmiyorum, burada yanlışlık yapıldı' diyor. Neye göre, hangi gerekçeye göre? Bunu bırakın hukuk fakültesini bitirmiş bir yargıcı, ilkokuldan mezun olan, hatta hiç okuması yazması olmayan; ama sağduyu sahibi bir kişiye sorsanız 'burada sakatlık, burada bir yanlışlık var' der. Yanlışlığı yargı kararı olarak bizim önümüze koyuyorlar. Bunu kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz" diye konuştu.