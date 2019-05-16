Kılıçdaroğlu: YSK'ya güvenmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da büyükşehir belediye seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güvenim yok" dedi.

FOX TV'nin yayınında konuşan Kılıçdaroğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili verilen iptal kararının gerekçesinin henüz yazılmadığını belirterek, "birileri tarafından talimat geldiğini ve yine bu birileri tarafından gerekçenin şu anda yazılmaya çalışıldığını" söyledi.

"Bizim rakibimiz YSK'dır"

CHP Genel Başkanı, "Bizim rakibimiz artık YSK’dır. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır. YSK 16 milyon İstanbullu'ya ben senin oyunu kabul etmiyorum, ta ki bana talimat verenin arzusu yerine gelene kadar ben bunu sürdüreceğim demiştir" diye konuştu.

Ancak bu durumun 23 Haziran'da sandığa gitmek için bir engel oluşturmadığını, CHP'nin seçimi kazanacağını söyleyen ana muhalefet partisi lideri, "Elbette oyunumuzu kullanacağız, elbette sandıklara sahip çıkacağız" dedi.