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Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor

10.10.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak, "Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, "Öncelikli konumuz kara kış" diyerek önümüzdeki aylarda gelebilecek zamlara vurgu yaptı.

"HALKI TRAJEDİYE HAZIRLAMAK İSTİYORLAR"

"Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor; çünkü sunabildiği tek çözüm bu" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak!


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Kemal Kılıçdaroğlu
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