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Kılıçdaroğlu ziyaret etti, daha önce 1 oy çıkan köyden 46 oy çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde daha önceki seçimlerde CHP’ye 1 oy çıkan köyden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası 46 oy çıktı.31 Mart seçimleri öncesi Bursa’ya 3 kez gelen Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2.ziyaretinde Gemlik ilçesine de uğradı.

Kılıçdaroğlu ziyaret etti, daha önce 1 oy çıkan köyden 46 oy çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde daha önceki seçimlerde CHP’ye 1 oy çıkan köyden, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası 46 oy çıktı.
31 Mart seçimleri öncesi Bursa’ya 3 kez gelen Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2.ziyaretinde Gemlik ilçesine de uğradı. Kılıçdaroğlu, Umurbey’de Celal Bayar’ın kabrini ziyaretinin ardından partisine sadece 1 oyun verildiği Fevziye Köyü’ne de gitti.
Burada vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu lokma hayrına da katılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde sadece bir oyun çıktığı ve muhtemelen CHP’nin sandıkta görevlendirdiği kişinin attığı 1 oy, 31 Mart seçimlerinde 46’ya çıktı. Fevziye’de vatandaşlar, CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertarslan’a 46 oy verdiler. AK Parti’nin köydeki oyu 150 olurken, ziyaretin oyların patlama yapmasında etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

Kılıçdaroğlu ziyaret etti, daha önce 1 oy çıkan köyden 46 oy çıktı

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