Kılıçdaroğlu’dan Baykal’a bayram ziyareti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini Antalya’da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı, Duacı köyündeki kızı Aslı Baykal’ın evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nisan ayında hastaneden çıktıktan sonra Antalya’da Duacı Mahallesi’ndeki kızı Aslı Baykal’ın evine yerleşen ve fizik tedavisi süren partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, Deniz Baykal’la birlikte eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve torununu karşıladı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın genel başkanı ziyaret ettik, bayramını kutladık ailesiyle birlikte. Kendisinin sağlık durumu çok iyi, hem siyasi gelişmeler, hem parti, hem de Türkiye açısından sayın genel başkana bilgi vereceğiz. O zaten izliyor yakından, kendisinin de görüşlerini alacağız. Ziyaretimizin ana teması bu. Bayram ziyareti ve siyaset" dedi.