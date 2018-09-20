KILIÇDAROĞLU'DAN, ENİS BERBEROĞLU'NUN TAHLİYE KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

** BERBEROĞLU İLE KUCAKLAŞACAĞIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesini ziyareti sırasında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen tahliye kararını öğrendi. Burada bir yorumda bulunmayan Kılıçdaroğlu, geçtiği Vize ilçesinde, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Enis Beyle ilgili verilen karar sonucu tahliye olacak. Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Dolayısıyla kendisini de dinleyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babaeski'deki Trakya'da Tarım Buluşması'nın ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Burada da ülkenin geleceğinin tefecilere teslim edildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü var. Babaeski ayni zamanda güzel bir tarım kentidir. Gerçekten olağan üstü güzel bir toprağı var, çalışkan insanları var, üretirler, çalışırlar, kimseye ele avuç açmazlar, alın teri ile gezerler, onurları ile gezerler, Babaeski'nin böyle bir özelliği var. Bakın ben size örnek vereceğim, son 16 yılda içerdeki bir avuç tefeciye ödenen para ne kadardır? Faiz olarak, ödenen para, 699 milyar 532 milyon lira. Eski para ile 699 katrilyon mu ne kadar bilmiyorum artık. Faiz bu faizler, gelir elde eden içinizde bir kişi var mı? Ben de bilmiyorum. O kadar büyük parası varsa ne işi var burada. Memurun, emeklinin, işçinin, esnafın geliri düşüyor, Türk Lirası eriyor, doları tutamıyorlar bir türlü niçin, kararı hükümet değil kararı saray değil, kararı bir avuç tefeci veriyor. Türkiye o açıdan yakayı tefeciye kaptırmış vaziyette:"