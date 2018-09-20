KILIÇDAROĞLU'DAN, ENİS BERBEROĞLU'NUN TAHLİYE KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (2)

** BERBEROĞLU İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nden tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'na, "Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz" dedi.
Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ (DHA)
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