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Kılıçdaroğlu’dan kadınlara ’cumhuriyet’ mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de, ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de, ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel bir Cumhuriyeti hayata geçirmek hepimizin elinde. Bunun mücadelesini vereceğiz" dedi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantı salonunda konuşan Kılıçdaroğlu, kadınların güzel bir cumhuriyet için büyük mücadele vermesi gerektiğini vurgulayarak "Hepimize bir görev düşüyor. İnsani bir görev düşüyor. Cumhuriyeti güçlendirmek. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel bir Cumhuriyeti hayata geçirmek hepimizin elinde. Bunun mücadelesini vereceğiz. Birlikte vereceğiz bu mücadeleyi. Bu mücadeleyi birlikte verirsek kazanmış oluruz. Kimin için çocuklarımız için. Güzel bir Türkiye için. Bayrağımız için. Vatanımız için" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, ’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ toplantısının ardından bir fabrikada kadınlarla birlikte öğle yemeğinde buluşmak üzere yola çıktı.

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