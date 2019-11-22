Kılıçdaroğlu’dan Kayyum Tepkisi

Partisine mensup belediye başkanlarının İzmir’deki toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) mensup belediye başkanlarının birbiri ardına görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Vatandaş hangi gerekçeyle oy kullandı peki? Sandığı koymasaydınız. Belediye meclisi var, madem başkanı görevden aldınız, belediye meclisi seçsin. Ona da izin vermediler. Bu demokrasiye indirilen darbedir, halkın iradesine indirilen darbedir” dedi. İktidara ihanet suçlaması Kılıçdaroğlu, sık sık gündeme getirdiği Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’yla ilgili olarak da fabrikanın işletme hakkının karşılıksız olarak Katar ordusuna devredildiği iddiasını bir kez daha tekrarladı. Tank Palet Fabrikası’nın 20 milyar dolarlık bir değer olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkanı, “Bunu yapmak Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet etmektir” diye konuştu. Başkanlara israfı önledikleri için teşekkür

CHP’li belediyelerin birçok ilke imza attığını belirten Kılıçdaroğlu, enkaz edebiyatının arkasına sığınmadıkları, şeffaflığı sağladıkları, israfı önledikleri ve sosyal yardımları artırdıkları için belediye başkanlarına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, “Enkaz edebiyatının arkasına sığınmak ben görevimi yapamıyorum algısı ortaya çıkarır. İsraf haramdır diyoruz. 82 milyon da israf haramdır diyor. Ama siz israftan kaçınarak bir belediyenin hakkıyla, hukukuyla, adaletle nasıl yönetileceğini bütün ülkeye gösterdiniz. Bu açıdan da hepinize teşekkür ediyorum. Güveni tetikleyen ana unsur israftan ve şatafattan kaçınmaktır. Bunlardan kaçındığınızda, sokakta rahat yürüyeceksiniz. İki örnek vereceğim, Ankara Büyükşehir Belediyemiz yedi ayda 387 milyon lira bütçe fazlası verdi. Rize Fındıklı belediyemiz 820 milyon lira borç ödedi. 600 bin lira da tasarruf yaptı” diye konuştu. ‘Belediyelerimiz şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyor’ Kılıçdaroğlu, büyük ihalelerin, belediye meclis toplantılarının, belediye bütçelerinin şeffaflığa kavuştuğunu belirterek, “Daha düne kadar şeffaflık diye bir kavram yoktu. Onların belediyelerine sorduğumuzda bir ihalenin kaça verildiğini bile öğrenemiyorduk. Onların belediyelerinden hala bu yanıtı alamıyoruz. Ama bizim belediyelerimiz, şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyorlar. Bu da bir ilktir” dedi.

Sosyal yardım vurgusu Ekonomik krizin derinleştiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye, toplu intiharların olduğu bir sürece girdi. Bizim belediye başkanlarımız sosyal yardımları belirli çerçeveler etrafında hayata geçirmeye başladılar. Bu da bizim için çok değerlidir. Bir örnek vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl dar gelirli yoksul 30 bin üniversite öğrencisine yardım yapacak. Miktarı 96 milyon lira. Nereden buldu bu parayı? İsrafı önleyerek. Geliri bir yerden artmadı, israfı kesti, dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına veriyor” şeklinde konuştu. ‘847 bin 643 kişi bin liranın altında aylık alıyor’ Kılıçdaroğlu emekli maaşı tartışmaları konusunda da “Bin liranın altında emekli aylığı alan var mı yok mu tartışması çıktı. Rakam verdim, 847 bin 643 kişi. Dediler ki böyle bir şey yok. Bakın değerli arkadaşlarım, bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Eylül 2019 tarihli istatistik tablosu. Ben doğruları söyledikçe onlar yalanla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Gerek bu partinin genel başkanı olarak ben gerek siz halka doğruları söylemek konusunda bir geleneği özenle söylemek zorundayız. Ne söylerse söylesinler, hangi gazeteleri, televizyonları olursa olsun gerçeğin önünde hiç kimse bir engel olarak duramaz. Acıdır gerçek, biliyorum. Ama gerçek değişmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. 800 binden fazla kişi bin liranın altında aylı kalıyor” ifadesini kullandı.