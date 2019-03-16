Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (2)

BERGAMA'DA KONUŞTU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama Meydanı'nda düzenlenen mitingde AK Parti'nin 17 yıl boyunca ülkeyi tek başına, kesintisiz yönettiğini söyleyerek, "Bir iktidar düşünün 17 yıl boyunca istediği kanunu, kararnameyi çıkarsın, istediği valiyi tayin etsin, istediği genelgeyi çıkarsın, önünde hiçbir engel olmasın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapsın, 500 milyarlık borçlanma yapsın, sonra soğan kuyruğuna soksun. Buna ne diyeceğiz? 17 yılda bir partiyi tek başına iktidara getiren, AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz, onlar bizim kardeşlerimiz, onlara saygı duyuyoruz. Ama bizim vicdan muhakemesi yapmamız lazım. 17 yıldır 'Şunu yapacağım' dedin, vatandaş geldi inandı sana oy verdi. 17 yılda babalarımızın kurduğu fabrikaları sattılar. Gelir elde ettiler" diye konuştu.

"AK Parti ülkeyi 500 milyarlık borçlanmanın altına soktu" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi çocuklar niye yatağa aç giriyor? Neden? 1 milyonu aşkın insan işsiz kaldı. Sarayda oturan işsizliğin ne olduğunu bilir mi? Bir babanın okula giden çocuğuna harçlık vermemesi ne demektir? Acaba sarayda oturanlar bunun ne anlama geldiğini biliyor mu? Sadece şunu söylüyorum, eğer bu memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa sorun vardır."

Kılıçdaroğlu, "İşsiz diye kendisini yakanlar var. Ne yapacak? Neye karar vereceğiz? Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimize seslenmek istiyorum; Bu sorunu aşmak hepimizin ortak derdi. Demokratik yollarla mücadele edeceğiz. İşsizlik nasıl önlenir? Dünyada bilinen bir yol var. Üreteceksiniz, tarlada, fabrikada, lokantada, hayatın her alanında üreteceksiniz. Üretirseniz hayatın her alanında istihdam yaratırsınız. Babalarımız, buğday, saman sattılar. Şeker fabrikaları kurdular, kağıt fabrikalarını kurdular. Şimdi bu fabrikaları satarak domates, tütün, patates alıyoruz. Allah aşkına, dünyayı tersine döndürdük. 149 milyar dolar, Londra'da bir avuç tefeciye faiz ödedik. Kim ödedi? Siz ödediniz" dedi.

'ESNAF DEVLETE YÜK OLMAZ'

Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmak gerektiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Birlikte mücadele etmeliyiz. Bayrağımızın altında onurumuzla, şerefimizle yaşamak istiyoruz. Birilerine el avuç açmak istemeyiz. Üretim yok. Üreteceksiniz. Üretir, fabrika kurarsanız insanlar iş bulur. Patatesi, domatesi, eti sıfır vergiyle getiriyorlar. Sonra neden zam yaptın? Zammı yapan sensin. Doğalgaza, ilaca her şeye zammı yapan sensin. Esnafı da suçluyorlar. Esnaf devlete yük olmaz, üstüne vergi verir. Birisi yanlışlık yapıyorsa yargılarsın. Esnafı, köylüyü terörist ilan edemezsin. Hepimizin düşünmesi lazım. Bu söylediklerim geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerim içindir."

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRISINA UĞRAYAN KİMDİ?'

Sözlerini "Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum" diyerek sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Biz vatanımızı, bayrağımızı, insanımızı severiz. Türkiye'ye faydası olmayan bir şeyi asla kabul etmeyiz. Yeri gelirse hepimiz ülkemiz için canımızı feda ederiz. Her türlü iftirayı atıyorlar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan kimdi? Milliyetçilik demek vatanseverlik, ülkesinin çıkarlarını düşünmek, elaleme avuç açmamak demektir, güzel, görkemli bir Türkiye demektir. Milliyetçilik demek silah fabrikasını Katar ordusuna satmamak demektir. Neresi olursa olsun, bana dünyadan bir örnek gösterin, kendi silah fabrikasını başka ülkeye satsın. Bunlara oy vermek milliyetçiliğe ihanettir" dedi.

'KÜLAHIMA ANLATSINLAR'

Kılıçdaroğlu, "Çimento fabrikasını, Sümerbank'ı sattın, anladık. Her şeyi anladık. Silah fabrikasını, bir ülkenin geleceği, mücadele ederken elinde tutacağı bir şey olması lazım. Götürüp satıyorsun. Sonra milliyetçi geçiniyorlar, külahıma anlatsınlar. İnsanımı, bayrağımı severim, vatandaşım arasında kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmam. Bu bayrağın altında onurumla yaşarım, 82 milyonu kucaklarım" diye konuştu.

'YENİ ZELANDA'DAKİ SALDILARI LANETLEDİ'

Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği 2 camiye düzenlenen saldırıyı lanetleyen, ülkede ve dünyada barış içerisinde yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' sözünü hatırlattı. Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Yeni Zelanda'da cuma namazına giden 49 Müslüman acımasızca katledildi. Onu yapanları lanetliyoruz, kınıyoruz. Dünyada inançlara saygı olması lazım. Dolayısıyla barışı ve huzuru hem kendi ülkemizde hem de dünyada sağlamak zorundayız. Barışı ve huzuru savunan kişinin adı nedir biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün hayatı nerede geçti? Savaş meydanlarında, Filistin'de Yemen'de her yerde. Dolayısıyla savaş bittikten sonra dedi ki; 'Ben yurdumda barış istiyorum, dünyada barış istiyorum.' Biz kendi ülkemizde huzuru ve barışı istiyoruz. Bütün komşularımızda ve dünyada kan akmasın, insanlar inançları dolayısıyla katledilmesin istiyoruz. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. En değerli varlığı korumamız lazım. Bizim kültürümüzde de var olan budur. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, iftiradan uzak olarak birbirimize güvenelim."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda belediye başkanlarını ve başkan adaylarını sahneye davet etti.