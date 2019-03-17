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Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (7)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU’NDAN 'SİLİVRİ' ESPRİSİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de tüm gün süren seçim çalışmalarına, akşamın ilerleyen saatlerinde Tire ilçesinde devam etti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN 'SİLİVRİ' ESPRİSİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de tüm gün süren seçim çalışmalarına, akşamın ilerleyen saatlerinde Tire ilçesinde devam etti. Millet İttifakı’nın Tire Belediye Başkan adayı İYİ Partili Atakan Duran’ın seçim ofisinin önünde, seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, vatandaşların 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atması üzerine, "Öyle anlaşılıyor ki siz korsan bir miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri’ye göndereceğim" diye espri yaptı. Daha sonra Atakan Duran’ın desteklenmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Size daha yakın olacak hiçbir ayrım yapmadan hepinizi kucaklayacak biri var. Atakan başkan, onu size emanet ediyorum. Atakan başkan Tire’de hepinize hizmet edecek. Kimseyi ötekileştirmeden hepinizi kucaklayacak" dedi. Ardından, 'Bay Kemal' eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben halkın sorunlarını dile getirdiğim zaman, bana ‘Bay Kemal’ diyorlar. Ama Bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal, herkes gibi çocuğunu askere gönderir. Bay kemal hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmez. Bay Kemal için millet neyse vatan da odur. Zalimin önünde eğilmedim ve asla eğilmeyeceğim. Güzel Türkiye için birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu. Ardından Bayındır’ın Yusuflu Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye geçen Kılıçdaroğlu, çay içti, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir’den ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı’na hareket etti.

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