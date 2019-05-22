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Kılıçdaroğlu’dan YSK kararına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin, "Genel Merkezde arkadaşlarla görüşüp durumu değerlendireceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin, "Genel Merkezde arkadaşlarla görüşüp durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.
Kılıçdaroğlu, program çıkışı YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin sorulan soruya, “Şimdi Genel Merkeze gidiyoruz. Faik Bey ile görüştük. Zaten Faik Bey bir basın toplantısı yapacak ve konuyu kamuoyu ile paylaşacak. Genel Merkezde arkadaşlarla görüşüp durumu değerlendireceğiz. Metni görmeden bir şey söylemem doğru olmaz” diye cevap verdi.

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