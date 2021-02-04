Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat cezası

Çelik savunmada, AİHM’in Kılıçdaroğlu hakkında verdiği karar varken davanın kabulünün mümkün olmayacağına vurgu yaparak, "Ancak, AİHM kararındaki bu değerlendirmelere karşın mahkeme hakiminin bu net hükümleri de hukuksuzluk yapmak pahasına aşacağı ve fahiş miktarlı tazminata karar vereceği öngörülmektedir. Hukuksuzluk yapma iradesi ile hareket eden yargıcın, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararını, Yargıtay kararlarını tanımayacağı ve tazminata hükmedeceği görünür bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Ne var ki, hakim eliyle yaşatılmış ve yaşatılacak hukuksuzluklardan kaynaklı, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın ve suç işleyenlerden hukuk düzleminde mutlak olarak hesap sorulmasını sağlayacağımızın bilinmesine önem atfetmekteyiz” dedi.

ANKA/BK,HS

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