Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret içerikli sözler sarfettiği iddiasıyla fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl Haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalında canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, "5 kuruşluk değil aslında 5 paralık. Dava açtım; ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için" şeklindeki ifadeleri nedeniyle, Bakan Soylu'nun avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma neticesinde Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede şöyle denildi:

"Şikayet edilen 27'nci Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."

