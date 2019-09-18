Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk'taki bir şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin farklı görüntülerin yer aldığı 43 dakikalık bir belgesel hazırladıklarını bildirdi. Özkoç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyündeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na organize linç girişimi gerçekleştirildiğini belirtti. Aradan geçen 6 aylık sürede hala bir iddianame hazırlanmadığını, çık eylem, kanıt, delil ve itiraflara rağmen tek bir tutuklu sanığın da bulunmadığını aktaran Özkoç, "Biz hazırladığımız linç girişimi raporu ve belgeselini, delil niteliğinde Savcılığa sunduk. Meclisteki tüm gruplara ve milletvekillerine gönderdik. Barolar, meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerine ulaştırıyoruz. İngilizce ve Fransızca çevirisini, tüm dünyadaki muhataplarına gönderiyoruz." dedi. Bu olayda, suçluların açık şekilde korunduğunu iddia eden Özkoç, şöyle devam etti:

"Bunun da ötesinde suç ve suçlu yüceltilmeye çalışılmaktadır. 21 Nisan 2019 günü Çubuk'ta olay yerinde çekilmiş olan polis, jandarma kayıtları, partimizin ve basın mensuplarının çektiği görüntüler ve bölgedeki cep telefonu kayıtlarını, görüntü uzmanları ve adli bilir kişilerle inceledik. Farklı açılardan onlarca görüntü taradık. Elde ettiğimiz bulguları, kamuoyuyla paylaşıyoruz. 43 dakikalık bu belgesel çalışmasında şehidimizin cenazesinde teamüllere, devlet yönergelerine uymayan düzeni, tek bir güvenlik koridorunun bulunmayışını, kalabalık içindeki grupları işaretlerle yönetenleri Genel Başkanımızı kimlerin, nasıl takip ettiğini, cenaze konvoyunda taşınan taşları, sopaları, demir çubukları göreceksiniz. Ayrıca, Genel Başkanımızın bulunduğu evin çatısına çıkanları, arka kapıyı kırmaya çalışanları, camları taşlayanları görecek, 'evi yakın, kanını akıtın' çığlıklarını duyacaksınız." Tüm bu anlattıklarının savcılık kayıtlarına göre en az 700 güvenlik görevlisinin bulunduğu bir köyde, devlet protokolünün yer aldığı şehit cenazesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Özkoç, "Genel Başkanımıza yönelik organize linç girişimi, bu belgeselde, tüm çıplaklığıyla, kesitler halinde ortaya konulmuştur. Hazırladığımız rapor ve bugün kamuoyuna açıkladığımız belgeselle amacımız ülkemizde suçun ve suçlunun övüldüğü, adaletin yok edildiği bir süreçte hakikati ortaya koymaktır. Bu hakikat bir adalet beklentisi değil, yürüttüğümüz adalet mücadelesinin parçasıdır." şeklinde konuştu.