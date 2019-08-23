HABER

Kılıçdaroğlu’na Edremit’te zeytinyağı ve zeytin ağacı hediye edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir dizi miting ve CHP’li belediyelere ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Edremit’te zeytinyağı ve zeytin fidanı hediye edildi.Kılıçdaroğlu Balya ilçesini ziyareti sonrası Edremit’e geldi.

Kılıçdaroğlu’na Edremit’te zeytinyağı ve zeytin ağacı hediye edildi

Balıkesir’de bir dizi miting ve CHP’li belediyelere ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Edremit’te zeytinyağı ve zeytin fidanı hediye edildi.
Kılıçdaroğlu Balya ilçesini ziyareti sonrası Edremit’e geldi. Burada Belediye Başkanı Hasan Arslan ve partili vatandaşlar tarafından Kılıçdaroğlu, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Makam odasında Belediye Başkanı Hasan Arslan, genel başkanlarına çalışmaları ile ilgili kısa bir brifing verdikten sonra Edremit’i ziyareti ile onur duyduklarını belirtti.
Burada Belediye Başkanı Hasan Arslan ziyaretlerinin hatırasına Kemal Kılıçdaroğlu’na bölgesel ürünlerin olduğu bir hediye paketi sundu. Kılıçdaroğlu daha sonra Gömeç ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu’na Edremit’te zeytinyağı ve zeytin ağacı hediye edildi

Kılıçdaroğlu’na Edremit’te zeytinyağı ve zeytin ağacı hediye edildi

Yıllardır saklanıyordu! Otopsi raporu ortaya çıktı Yıllardır saklanıyordu! Otopsi raporu ortaya çıktı
Çavuşoğlu’ndan gözlem noktası açıklamasıÇavuşoğlu’ndan gözlem noktası açıklaması
Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın en iyi beş ülkesinden biri”Bakan Pakdemrli: “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın en iyi beş ülkesinden biri”

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama!

AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

AK Partili Yeneroğlu Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini ağırladı

Antalya'da İYİ Parti'den istifa eden 20 kişi MHP'ye geçti!

'Bilge liderimizin çağrısına uyarak ocağıma geri döndüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.