Kılıçdaroğlu'na İstanbul ağırlıklı miting programı

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'a kadar 8 kez İstanbul, 3'er kez Mersin, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 20 ilde seçim çalışması yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süre önce oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları hazırladı.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği çerçevesinde hazırlanan miting programında, CHP'nin bu seçimlerde büyük önem verdiği ve oy durumunun kritik olduğu illere ağırlık verildi.

Kampanyanın gidişatına göre değişebileceği belirtilen taslakta Kılıçdaroğlu'na, İstanbul başta olmak üzere Mersin, Ankara ve Bursa ağırlıklı program belirlendi.

Kılıçdaroğlu, 31 Mart'a kadar 8 kez İstanbul, 3'er kez de Mersin, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 20 ilde seçim çalışması yapacak.

- İlk ziyaret Batman'a

CHP Genel Başkanı'nın miting programında ilk ziyaret Batman'a ayrıldı. Batman il örgütünün uzun zamandır dillendirdiği ziyaret talebini dikkate alan organizasyon komitesi ilk çalışmayı bu ile ayırdı.