Kılıçdaroğlu'na saldıran şehit yakınına kelepçe takılmasına tepki

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şehit yakınına adliyeye sevk edilirken kelepçe takılması, mahallesinde tepkiye yol açtı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 kişi arasında yer alan Osman S'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından kelepçe takılarak adliyeye gönderilmesine, mahalleliler tepki gösterdi.

Mahalle sakini Hüseyin Çataltepe, yaptığı açıklamada, Osman S'nin şehit yakını olduğunu belirterek, "Hem köylüler hem de şehit yakınları Kılıçdaroğlu'nun gelmesini hoş karşılamadı. Neden kelepçe vuruluyor Osman'a? Bunu hiç hoş karşılamıyoruz. Bu kanunen olsa da hoş değildir. İstenmeyerek gelmiştir buraya." diye konuştu.

Hamza Yanık da "Anarşistler bizlere, askerlerimize tabanca çekiyor da Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü düşmüş çok mu?" dedi.

İbrahim Başdan ise Osman S'nin galeyana gelerek tepki gösterdiğini söyleyerek, "Osman amcaya yapılan muamele yakışmadı. Osman amcanın acısının dışa patlaması oldu o anda. Acısı gerçekten de tarif edilemez. Aynı aileden iki şehidin olması gerçekten kolay değil. Osman amcaya yapılanı kınıyoruz. Gerçekten de onun yanındayız, ona yapılanı görünce çok üzüldük. O kadar terörist yanlıları eylem yaparken, elleri kolları serbest gezerken, iki şehit yakını Osman amcanın eline kelepçe vurulması bizleri üzdü. Hepimize kelepçe taksınlar, kelepçeli gezelim." ifadelerini kullandı.