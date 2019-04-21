Kılıçdaroğlu'na saldırı

Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, takviye kuvvetlerin yönlendirildiğini, bir güvenlik sorununun bulunmadığını bildirdi.

Şahin, bir televizyon kanalına, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu ile ilgili gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Şahin, "Hem çevik kuvvet hem jandarmanın diğer unsurlarından oluşan ciddi bir takviye kuvvetle tedbirlerimizi aldık. Herhangi bir güvenlik sorunu yok." dedi.

Provokasyona yol açan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Şahin, işlemlerin en kısa zamanda adli ve emniyet makamlarınca yürütüleceğini söyledi.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem bulunmadığını kaydetti.

Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Şahin, olayın çok üzücü olduğunu ifade etti.

