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Kılıçdaroğlu'na saldırı, Edirne ve Tekirdağ'da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, partililer tarafından Edirne ve Tekirdağ'da protesto edildi.

Ruhan YALÇIN- Olgay GÜLER/TEKİRDAĞ, EDİRNE, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, partililer tarafından Edirne ve Tekirdağ'da protesto edildi. Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde düzenlenen protesto eylemine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP'li ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, partililer ve kent sakinleri katıldı. Tekirdağ'daki protesto ise Hasan Ali Yücel Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör, belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Edirne'de CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Tekirdağ'da da CHP İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör'ün okuduğu ortak metinde, saldırı kınandı. Açıklamalarda, saldırının Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, ülkenin demokrasine, birlik ve beraberliğine karşı yapıldığı belirterek, "Bugün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" denildi. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanık olunduğu belirtilen açıklamada, "Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez" ifadeleri kullanıldı. İÇİŞLERİ BAKANI'NA VE ANKARA VALİSİ'NE İSTİFA ÇAĞRISI Kılıçdaroğlu'nu yapılan saldırının ardındaki güç ve azmettiricilerin derhal yargı önüne çıkarılması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz vardır. Genel Başkanımız linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'Mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajını vermiştir, bu nasıl bir cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz."

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