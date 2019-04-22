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Kılıçdaroğlu'na saldırı Eskişehir'de protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Vilayet Meydanı'nda, aralarında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin de yer aldığı eylemde basın açıklamasını CHP İl Başkanı Abdulkadir Adar okudu. Adar, şunları söyledi: "Dün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik, beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığıyız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez."

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