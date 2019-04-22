HABER

Kılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Manisa'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak açıklamasıyla kınandı.

Kılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Manisa'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak açıklamasıyla kınandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi sırasında saldırıya uğramasına tepkiler sürüyor. CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Yunusemre ilçe Başkanı Bülent Mersinli, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, CHP Manisa eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer, parti üyeleri ve kent sakinleri katıldı. Eylemde konuşan CHP Manisa İl Başkanı Balaban, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en üzücü olaylardan biri olarak nitelendirdi. Balaban, bu saygısızlığın sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil şehit ve şehit ailesine yapıldığını da belirtti.
'BU ÜLKE HEPİMİZE YETER'
Şehitlerin siyasete malzeme edilmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Balaban, "Bu şehitler Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitleridir. Bir partinin şehitleri olamaz olmayacaklardır. Ülkeyi emperyal oyunlarla bölmek isteyenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi ve 'millet ittifakı' dimdik ayaktadır; ama sizlerde şunu iyi bilin Mehmetçiğe kurşun atan teröristle ayrıştırıcı bir dil kullanan, ötekileştiren, bölücü söylemleri yapanların emperyalizmin hizmetkarları olduğunu unutmayın. Bu ülke hepimize yeter, bu ülkede hepimize yer var. Herkes kardeşçe yaşamalı. Emperyalist güçlerin hiçbir zaman oyununa gelmeyeceğiz" diye konuştu.
CHP Manisa İl Başkanı Balaban'ın açıklamasının ardından grup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıp, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandı

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiTrabzon'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki
Şırnak'ta evin damı çöktüŞırnak'ta evin damı çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa'da iş kuyruğunun sonu gelmedi

Kuyruğun son gelmedi! Sadece 6 ay çalışabilmek için...

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.