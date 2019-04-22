Kılıçdaroğlu'na saldırı Manisa'da kınandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırı, Manisa'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak açıklamasıyla kınandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi sırasında saldırıya uğramasına tepkiler sürüyor. CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Yunusemre ilçe Başkanı Bülent Mersinli, CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, CHP Manisa eski Milletvekili Tur Yıldız Biçer, parti üyeleri ve kent sakinleri katıldı. Eylemde konuşan CHP Manisa İl Başkanı Balaban, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en üzücü olaylardan biri olarak nitelendirdi. Balaban, bu saygısızlığın sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil şehit ve şehit ailesine yapıldığını da belirtti.

'BU ÜLKE HEPİMİZE YETER'

Şehitlerin siyasete malzeme edilmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Balaban, "Bu şehitler Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitleridir. Bir partinin şehitleri olamaz olmayacaklardır. Ülkeyi emperyal oyunlarla bölmek isteyenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi ve 'millet ittifakı' dimdik ayaktadır; ama sizlerde şunu iyi bilin Mehmetçiğe kurşun atan teröristle ayrıştırıcı bir dil kullanan, ötekileştiren, bölücü söylemleri yapanların emperyalizmin hizmetkarları olduğunu unutmayın. Bu ülke hepimize yeter, bu ülkede hepimize yer var. Herkes kardeşçe yaşamalı. Emperyalist güçlerin hiçbir zaman oyununa gelmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı Balaban'ın açıklamasının ardından grup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıp, olaysız dağıldı.

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