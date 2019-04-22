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Kılıçdaroğlu'na saldırı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:00 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, CHP İstanbul il örgütünce gerçekleştirilen eylemle protesto edildi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın (26) cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, CHP İstanbul il örgütünce gerçekleştirilen eylemle protesto edildi. Eyleme TTB, İHV, TMMOB, KESK, DİSK, Şehir Dul ve Yetimler Derneği ve Mazlum-DER’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü ve yurttaşlar da destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı eylemde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saldırının sadece Kılıçdaroğlu’na yönelik olmadığını belirterek, şehit ailesine de saygısızlık yapıldığını söyledi. Kaftancıoğlu, şöyle konuştu: "Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Ülkeyi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz.'“Gün kızgın demiri soğutma günüyse' herkes buna göre davranmalı. Ancak demiri, bugün bile, kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu görüyoruz. Bunları bir kez daha sağduyuya davet ediyoruz. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidir. Herkes rahat olsun. Bu saatten sonra devletin yetkili kurumları koruyamıyorsa CHP İstanbul İl Örgütü Genel Başkanımızı koruyacak güçtedir ve halkımızla birlikte koruyacaktır." İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi: "Ben şahsen onur duydum. O güzel devlet adamlığı duruşuyla, insanlığıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmiş olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm İstanbul'un saygılarını buradan iletiyoruz. Bu sürecin içerisinde kim varsa hukuk gereğini yapmalıdır. Herkes cezasını çekmelidir, istifa etmesi gerekenler de istifa etmelidir. Bu yapılan Türkiye demokrasisine yapılan bir saldırıdır, Türk milletine yapılmış bir sadırıdır. Sakın etrafınızdaki başka fikirli insanlara kin duymayın. 16 milyon insanımız vatanseverdir. Birilerinin çekmek istediği alana biz girmeyeceğiz.."

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