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Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıda bulunulduğu sırada yanında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Murat Emir ile bir grup partili, Çubuk Adliyesine gelerek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıda bulunulduğu sırada yanında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Murat Emir ile bir grup partili Çubuk Adliyesine gelerek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Kaya, olayın faillerinin yargı önünde hesap vermesi için mağdur müşteki sıfatıyla savcıya beyanda bulunduklarını söyledi.

Yaşananların sadece Akkuzulu Mahallesi'nin sorunu olmadığına işaret eden Kaya, "Mutlaka adaletin, hakkın ve hukukun açığa çıkarılmasını istiyoruz. Yakalanan ve gözaltına alınanlar değil, bu oyunu kuranlar ve bu oyunu yönetenlerin açığa çıkarılması gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'nu linç etmek için kurgulanmış bir tezgahı el birliğiyle bozmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, görüntülerden saldırı eyleminde bulunan 31 kişi tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Kamu vicdanı rahatlatılmalı"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin yerini bulmasını ve kamu vicdanının rahatlatılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Saldırının Türkiye'nin barışına, kardeşliğine ve demokrasisine yapıldığına dikkati çeken Emir, "Arkasında kimler var, kimler tezgahladı, kimler azmettirdi, kimler bu olaylardan hoşnuttu, kimler etkili müdahalede bulunmadı ve kimler şu anda bu işlenen ağır suçu hafif göstermeye çalışıyor? Bunların ortaya çıkarılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kılıçdaroğlu da şikayetçi olmuştu

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da avukatı aracılığıyla Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S'nin de gözaltı süresi uzatılmıştı.

Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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