Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırıda bulunulduğu sırada yanında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Murat Emir ile bir grup partili Çubuk Adliyesine gelerek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Kaya, olayın faillerinin yargı önünde hesap vermesi için mağdur müşteki sıfatıyla savcıya beyanda bulunduklarını söyledi.

Yaşananların sadece Akkuzulu Mahallesi'nin sorunu olmadığına işaret eden Kaya, "Mutlaka adaletin, hakkın ve hukukun açığa çıkarılmasını istiyoruz. Yakalanan ve gözaltına alınanlar değil, bu oyunu kuranlar ve bu oyunu yönetenlerin açığa çıkarılması gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'nu linç etmek için kurgulanmış bir tezgahı el birliğiyle bozmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, görüntülerden saldırı eyleminde bulunan 31 kişi tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Kamu vicdanı rahatlatılmalı"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin yerini bulmasını ve kamu vicdanının rahatlatılmasını talep ettiklerini dile getirdi.