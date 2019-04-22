Kılıçdaroğlu'na saldırı Uşak'ta kınandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırı Uşak'ta kınandı,

CHP Uşak İl Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına yaklaşık 50 kişi katıldı. Grup, 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Genel Başkan onurumuzdur' sloganları atarak, şehit cenazesinde saldıraya uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Basın açıklamasını CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar, okudu. Sancar, açıklamasında, "Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir, yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz CHP'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktayız, ayakta durmaya da devam edeceğiz" dedi. Kalabalık, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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