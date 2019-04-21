Kılıçdaroğlu’na saldırıya Adalet Bakanı ve TBMM Başkanından kınama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop saldırıyı kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet yoluyla veya şiddeti överek siyasi sonuç almaya çalışmak hem ilkel hem de beyhude bir çabadır. Bu menfur saldırıyı tekrar kınarken, Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini paylaşırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

