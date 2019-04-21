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Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil: - "Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir"

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınayarak "Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir." dedi.

Pakdil, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirtti.

Pakdil, "Bizim örfümüzde cenazeye saygı duymak vardır, bu saldırı kabul edilebilecek bir saldırı değildir. Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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