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Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı İzmir'de protesto edildi

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırı, İzmir'de protesto edildi.

CHP İl Başkanlığı, saldırıyı protesto için Konak Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Meydanda toplanan vatandaşlar "Genel başkana kalkan eller kırılsın" sloganı attı.

Meydanda kurulan platformda konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan saldırının münferit olmadığını kaydederek, öfke, korku, karşıtlık ve kutuplaşma dilinin sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin savunulması gerektiğini dile getiren Bakan, "Biz şehidimizin arkasından beraber ağlarız, cenazesine beraber gideriz. Bu öfke diline, kutuplaşmaya, ayrışmaya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kılıçdaroğlu'na daha önce de saldırılar yapıldığını belirterek, "PKK'lılar saldırır, yobazlar saldırır. Çünkü bu memlekette kardeşlik, demokrasi, Mustafa Kemal, barış, emek mücadele etmeyi gerektirir ve her seferinde bedel ödetir." dedi.

Bedel ödemekten korkmadıklarını kaydeden Soyer, "Bilmedikleri bir şey var, biz tohumuz, bir gider bin geliriz. Biz o bedeli ödemeye sonuna kadar razıyız. Çünkü biliyoruz ki önümüzü aydınlık. Oraya hep beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

-İl başkanlarının konuşmaları

CHP İl Başkanı Deniz Yücel konuşmasında, saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Organize ve örgütlü bir eylem gerçekleştirildiğini ifade eden Yücel, saldırının ülkenin demokrasisine, birlik ve beraberliğine, iç huzuruna karşı yapıldığını söyledi.

Yücel, azmettiricilerin belli olduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Adına gazete denilen paçavralarda kimler CHP'yi ve CHP'lileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamaları için kimler talimat verdiyse, meydanlarda CHP'ye kimler ağza alımayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırını altyapısını hazırlayanlar da onlardır."

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da "Artvin'de PKK teröristlerinin saldırısına maruz kalmış bir insana Çubuk'ta şehit cenazesinde kalkan eller namussuzlarındır." diyerek, İYİ Parti olarak saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Özcan Purçu ve Kani Beko da konuşma yaparak saldırıyı kınadı.

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