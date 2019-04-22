Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kılıçdaroğlu'na daha önce de saldırılar yapıldığını belirterek, "PKK'lılar saldırır, yobazlar saldırır. Çünkü bu memlekette kardeşlik, demokrasi, Mustafa Kemal, barış, emek mücadele etmeyi gerektirir ve her seferinde bedel ödetir." dedi.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin savunulması gerektiğini dile getiren Bakan, "Biz şehidimizin arkasından beraber ağlarız, cenazesine beraber gideriz. Bu öfke diline, kutuplaşmaya, ayrışmaya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bedel ödemekten korkmadıklarını kaydeden Soyer, "Bilmedikleri bir şey var, biz tohumuz, bir gider bin geliriz. Biz o bedeli ödemeye sonuna kadar razıyız. Çünkü biliyoruz ki önümüzü aydınlık. Oraya hep beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

-İl başkanlarının konuşmaları

CHP İl Başkanı Deniz Yücel konuşmasında, saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Organize ve örgütlü bir eylem gerçekleştirildiğini ifade eden Yücel, saldırının ülkenin demokrasisine, birlik ve beraberliğine, iç huzuruna karşı yapıldığını söyledi.

Yücel, azmettiricilerin belli olduğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Adına gazete denilen paçavralarda kimler CHP'yi ve CHP'lileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamaları için kimler talimat verdiyse, meydanlarda CHP'ye kimler ağza alımayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırını altyapısını hazırlayanlar da onlardır."

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da "Artvin'de PKK teröristlerinin saldırısına maruz kalmış bir insana Çubuk'ta şehit cenazesinde kalkan eller namussuzlarındır." diyerek, İYİ Parti olarak saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Özcan Purçu ve Kani Beko da konuşma yaparak saldırıyı kınadı.

