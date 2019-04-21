HABER

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (11)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 22:20 | Son Güncelleme

MUHTAR, YAŞANANLARI ANLATTI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, Kılıçdaroğlu'na yumruk atanı tanıdığını; ancak gruptaki diğer saldırganları tanımadığını söyledi.

MUHTAR, YAŞANANLARI ANLATTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, Kılıçdaroğlu'na yumruk atanı tanıdığını; ancak gruptaki diğer saldırganları tanımadığını söyledi. Kökmen, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye geldiğinde namaz kılınmak üzereydi. O arada halk yuhalamaya, bağırmaya başladılar. Cenaze namazını da halkın bağırmaları arasında kıldık. Namazdan sonra biz top arabasıyla önden mezarlığa çıktık. Kemal Bey daha arkadan geliyordu. Kılıçdaroğlu’nu yuhalayıp üzerine saldırmışlar. O arada arbede yaşanmış. Yumruk atan bizim köyümüzden biri, olayda 5-6 kişi daha var. Onlar tanıdık değil, bu köyden değil" dedi.

'KEMAL BEYDEN ÖZÜR DİLEDİM'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Rahim Doruk'un evine sığındığını hatırlatan muhtar Kökmen, "Sonra vatandaşlar oraya toplandı. Ben olaylar sırasında mezarlıktaydım, telefon ettiler, mezarlıktan geldim. Vatandaşları dağıtmaya çalıştık; ama daha çok toplandılar. O arada Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar geldi. Evde normal sandalyede oturuyordu. Bir sıkıntısı yoktu. Öyle yara beresi yoktu, gayet sağlığı yerindeydi. Köyüm adına Kemal Beyden özür diledim ve bunun bir provokasyon olduğunu söyledim. Kemal bey de herkesin acılı olduğunu söyleyerek, 'Olur, acıyla olabilir; ama beni yıldıramazlar. Şehit cenazelerine de katılacağım, vatandaşlarımla da konuşacağım, buluşacağım' diye konuştuk. Kemal bey evden çıkmadan önce onu kamufle etmek için 'mont ve şapka verelim' dedik; ama kabul etmedi. 'Ben böyle çıkacağım' dedi. Bu şekilde de evden çıktı" dedi.

'ŞEHİT KÖYÜMÜZÜN, OLAY KÖYÜMÜZÜN DEĞİL'

Cenazede neredeyse 10 bin kişi olduğunu söyleyen muhtar Halil Kökmen, "Şehit köyümüzün; ama bu olay köyümüzün değil. Aile için bu ikinci şehit oldu. Annesinin ağabeyi de 1993 yılında şehit olmuştu. Bu da ikinci şehit acısı oldu. Ailesi benim akrabam aynı zamanda. İlk haberi de ben vermiştim. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorlar, çok üzgünler. 2 çocukları vardı, biri şehit oldu" diye konuştu.

ŞEHİDİN AMCASI: NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM

Şehit Yener Kırıkcı'nın amcası Ziya Kırıkcı ise ayakta durmakta güçlük çekerken, aile olarak çok üzgün olduklarını söyledi. Amca Kırıkcı "Şehidin anne ve babasının durumu iyi değil. Köyde olan olay için ne diyeceğimi bilmiyorum. Cenazeden çok zor geldik zaten. Neyin ne olacağını bilmiyorum" dedi.

KÖYLÜLER: BU PROVOKASYON

Köylülerden Kaya Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ve köyün adının bu şekilde çıkmış olmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. Olayın bir provokasyon olduğunu ifade eden Küçük, "Kılıçdaroğlu’na yapılan doğru değil; ama içinden birkaç provokasyoncu çıkıp, köyümüzün de adını kötüleyerek, bizleri de kötüleyerek bu hale getirdiler. Olmaması gerekiyordu. Bizim acımız büyük, şehidimiz var. Biz onunla ilgileniyoruz şu anda. Muhakkak bu köyden değiller, zaten bizim köyümüzde kimse yapmaz bunları. Bu köyde emeğiyle çalışan, gariban insanlar. Köyde azılı insan yok. Olmaması gerekiyordu; ama oldu. Şehidimizin ailesini, evlerini görüyorsunuz, hepsi perişan durumdalar. Bu memleketin polisi, savcısı, hakimi var. Provokasyonsa onu da bulur" dedi.

Köylülerden Hilmi Çakırgöz ise olayın anlık geliştiğini belirterek, "Olay tamamen o anda oluşan, milletin galeyana gelmesi. Bence önceden organize edilmiş bir durum yoktur. Bir kıvılcım yani, bizim köyümüzün bu olayda ufak bir hatası bile yoktur. Katılım çok fazlaydı, kimin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ ŞAHİN, ŞEHİT İALESİNİ ZİYARET ETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit Yener Kırıkcı'nın baba evini ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi. Evde şehidin annesi Ayşe, babası Mustafa Kırıkcı ile görüşen Vali Şahin, daha sonra taziye çadırına geçerek şehit yakınlarıyla birlikte dua etti. Gazetecilerin olaya ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Şahin, ziyaretinin ardından köyden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-Köy ve şehit evi
-Türk bayrakları
-Muhtar Halil Kökmen ile röp.
-Kökmen’in yaşananları anlatması
-Köylülerle röp.
-Vali Şahin’in gelişi
-Şehit ailesine ziyareti
-Evden çıkışı ve taziye çadırına gidişi
-Dua okunması
-Şahin'in köyden ayrılması
Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ÇUBUK(Ankara),(DHA)-

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (11)Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (11)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!

Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama!

Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

MSB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması!

Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.