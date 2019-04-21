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Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırına uğradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırına uğradı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, burada bir grubun saldırısına uğradı. Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nu etrafını sararak saldırıyı önleme çalıştı. Kılıçdaroğlu, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

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ANKARA,(DHA)

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